Coronavirus, Piana di Lucca: cosa cambia

LUCCA – A Lucca, a partire da lunedì 2 marzo 2020, l’accesso al centro prelievi della Cittadella Salute “Campo di Marte” avverrà esclusivamente in pre-accettazione attraverso la prenotazione degli esami, come già avviene nella giornata di sabato e nelle altre sedi distrettuali.

Alla Casa della Salute di Marlia i prelievi del venerdì, attualmente in libero accesso, verranno trasformati in prelievi in accesso con pre-accettazione, come già avviene per gli altri giorni della settimana.

Per i bambini e per i tamponi rimane invariata la modalità di accesso tramite appuntamento. Per le donne in stato di gravidanza, per i prelievi a pazienti con problematiche particolari e per gli esami urgenti e per quelli della coagulazione del sangue (INR) l’accesso rimane libero presso il punto “Altro prelievo” o attraverso i percorsi dedicati.

L’orario per l’effettuazione dei prelievi rimane invariato.

Per quanto riguarda il ritiro delle risposte per gli esami effettuati, sempre da lunedì 2 marzo 2020 per il cittadino sarà possibile ricevere il referto sul proprio fascicolo sanitario, attraverso l’attivazione della TEAM (tessera sanitaria elettronica), dal proprio medico di famiglia, se autorizzato, o per posta al proprio domicilio senza aggravio di costi, mentre il ritiro diretto non sarà più possibile. Il ritiro diretto sarà invece garantito per gli esami urgenti.