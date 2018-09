Cori in concerto: il 16 settembre protagonisti Vivaldi e Boccherini al San Francesco

LUCCA – Sarà nel segno di Vivaldi e Boccherini l’edizione 2018 dei “Cori in Concerto”. Un appuntamento “di rito” per il settembre musicale in San Francesco organizzato dalla Polifonica Città di Viareggio col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in programma domenica 16 settembre alle ore 18, che vedrà esibirsi importanti cori provenienti da tutta la Toscana sotto la direzione del Maestro Gianfranco Cosmi.

Una manifestazione giunta all’ottava edizione che quest’anno si avvarrà di un apparato orchestrale completo e articolato, l’Orchestra da Camera Luigi Boccherini, grazie al quale il Maestro Cosmi potrà proporre le complesse e ariose melodie vivaldiane. In particolare, oltre al popolare “Gloria op.109”, che concluderà il programma corale, la “Sinfonia in Re minore” detta anche “La casa del Diavolo”.

E poi un doveroso omaggio a Luigi Boccherini, che continua, anche grazie a questi eventi, a veder crescere il suo processo di rivalutazione e promozione, ormai in corso da qualche anno.

Ma il vero scopo della manifestazione è quello Corale, di incontro tra realtà diverse: sul palcoscenico infatti avremo, oltre alla Polifonica Città di Viareggio, la Corale Nova Harmonia, diretta da Paola Vincenti, il Gruppo Corale Ortus Concentus di Firenze, diretta da Pietro Rossi e il Gruppo Corale Lucchese.

L’evento, introdotto e condotto da Vania Della Bidia, verrà poi impreziosito dalla presenza di due solisti di livello come Maria Luigia Borsi, soprano, e Svetlana Kotina, mezzosoprano, tutti sotto la direzione il coordinamento del Maestro Gianfranco Cosmi, infaticabile anima della manifestazione.

Una manifestazione, dunque, che si rinnova di anno in anno e che prosegue il suo cammino grazie al sostegno della Fondazione e di altri sponsor privati, e alla collaborazione della Provincia e del Comune di Lucca e del Teatro del Giglio.

L’ingresso è gratuito e i biglietti saranno disponibili, fino a esaurimento posti, presso la Reception IMT (Piazza San Francesco), il giorno stesso del concerto, 16 settembre, con orario 16.00-18.00.