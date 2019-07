Coppa Ville Lucchesi: ultime ore per partecipare al contest fotografico

LUCCA – C’è ancora tempo fino alle 23.59 di domani, mercoledì 24 luglio, per partecipare al photocontest “Scatta e racconta la tua Coppa Ville Lucchesi”, l’iniziativa promossa da Aci Lucca per coinvolgere ancora di più i tanti appassionati accorsi per assistere al rally storico svoltosi il 12 e 13 luglio scorsi. In palio due biglietti per il “Monza Rally Show” e la possibilità di vedere la propria fotografia come immagine di riferimento di tutta la campagna promozionale della terza edizione della Coppa. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, sia fotografi professionisti che semplici appassionati.

Gli scatti saranno sottoposti al giudizio di una giuria tecnica e di una giuria popolare. Oltre alla qualità tecnica della foto, sarà valutata anche l’originalità e la capacità di valorizzare al meglio la manifestazione oltre al territorio in cui si svolge. La foto che risulterà vincitrice dal verdetto della giuria tecnica sarà utilizzata come immagine di riferimento per l’intera campagna di comunicazione della terza edizione della corsa in programma nel 2020. Al primo classificato andrà inoltre un biglietto per il Monza Rally Show, la manifestazione automobilistica che si tiene nell’autodromo lombardo, dove si sfidano specialisti di rally e di corse in pista, oltre a protagonisti dello spettacolo e di altre discipline sportive. L’autore dello scatto vincitore, inoltre, potrà partecipare alla cena riservata agli equipaggi della Coppa Ville Lucchesi che si terrà durante la manifestazione dell’anno prossimo.

Un premio andrà anche a chi risulterà vincitore in base al voto popolare. Le foto pervenute, infatti, saranno caricate sulla pagina Facebook di Aci Lucca e chiunque potrà votarle. Riceveranno un riconoscimento i tre scatti che riscuoteranno un maggior numero di “mi piace”. Il primo classificato sarà utilizzato nelle pagine interne del materiale informativo e divulgativo e sui social ufficiali della manifestazione; l’autore inoltre vincerà il biglietto per la giornata conclusiva del Monza Rally Show. Gli autori che si piazzeranno al secondo e terzo posto diventeranno soci Aci gratuitamente. Tutti e tre saranno invitati alla cena riservata agli equipaggi partecipanti della terza edizione della Coppa.

Per poter partecipare al contest, i concorrenti dovranno inviare fino a un massimo di tre fotografie in alta risoluzione, a colori o in bianco e nero, all’indirizzo coppavillelucchesi@nulllucca.aci.it.

Info e regolamento su: www.coppavillelucchesi.it e www.lucca.aci.it.