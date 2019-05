Coppa toscana, i ragazzi e le ragazze Virtus si qualificano per la finale

LUCCA – Successo storico per la Atletica Virtus Lucca che, in dirittura d’arrivo nella coppa Toscana di categoria ragazzi e ragazze, centra l’obbiettivo di qualificarsi per la finalissima regionale di ottobre con entrambe le squadre. Manca solo l’ufficialità infatti dopo la quinta ed ultima giornata di gare a Santa Maria a Monte per la qualificazione dei team biancocelesti tra le migliori 12 società della regione: un riconoscimento più che meritato sia dai nostri giovani atleti ed atlete, sia dallo staff tecnico che con costante e meticolo impegno quotidiano ha reso possibile questa meravigliosa stagione.

Ci preme infatti sottolineare come senza la dedizione dimostrata da Laura Banducci, responsabile di categoria, e dai tecnici Francesco Giorgi e Silvia Della Ghella sarebbe stato impossibile ottenere nel vivaio giovanile una partecipazione tanto elevata sia qualitativamente che numericamente, con oltre 30 ragazzi in pista in ogni trasferta nonostante le condizioni meteo spesso avverse. Numeri importanti e niente affatto scontati che ci rendono orgogliosi a prescindere dai risultati tecnici che pure sono stati eccellenti. Straordinario come sempre infatti Gabriele Verdiani che termina le gare le triathlon racimolanto il punteggio necessario per piazzarsi, su oltre 80 concorrenti, appena fuori dal podio del raggruppamento.

Ottima infatti la sua prestazione nel salto in alto dove col risultato tecnico di 1.25 metri scala la classifica fino alla prima posizione (a parimerito coi compagni di squadra Tommaso Virdis, Gabriele Giannotti e Matteo Lunardi), così come sui 1000 metri piani portati a termine in 3’15’’6, crono valido per la quarta posizione complessiva, mentre sottotono è apparsa la sua prestazione sui 60 metri piani dove si fa superare da Gabriele Giannotti che termina la gara in ottava posizione con 8’’7. Bene anche la squadra della staffetta maschile 4×100 che con la formazione Virdis-Giannotti-Lunardi-Verdiani termina il percorso in 57’’8 meritandosi la medaglia di bronzo ad appena mezzo secondo dalla prima classificata. Incoraggiante nella stessa disciplina anche il risultato della squadra femminile composta da Franceschini-Bartolozzi-Landucci-Giambastiani che termina in quinta posizione in 1’01’’, mentre sulla classifica aggregata del triathlon Adriana Vannucci non riesce a salire oltre la 18esima posizione, eccellendo però nei 1000 metri piani portati a termine in settima posizione con un crono di 3’34’’2. Ottima Alessia Benevento che insegue le prime posizioni nel lancio del peso (con l’attrezzo che raggiunge la distanza di 7.60 metri, valevole per la quinta posizione) mentre il lancio del vortex non premia le ragazze biancocelesti, che riescono a conquistare solamente la 17esima posizione grazie ai 22.16 metri raggiunti da Elisa Pierotti.