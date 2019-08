Conversazioni napoleoniche al via: questa sera alle 21.30 “Maria Luisa.. la donna è mobile..”

LUCCA -Chi era veramente Maria Luisa d’Asburgo-Lorena, figlia primogenita dell’imperatore austriaco Francesco I che nel 1810 sposò Napoleone?

“Si tratta di una donna vittima di un padre dispotico e della Ragion di Stato, come l’hanno descritta alcuni biografi oppure, come l’hanno giudicata molti storici, spirito leggero e irriflessivo concentrata soprattutto su sé stessa e su ciò che più le conveniva? – la riflessione condotta da Gini Bartoli parte da qui e prosegue -. Quando Napoleone, sconfitto, partì per l’Isola d’Elba, Maria Luisa si guardò bene dal seguirlo e preferì alla famiglia la scintillante corte viennese. È proprio per saperne di più che quest’anno lo studio della ‘persona’ Maria Luisa, fuori dalla storia ufficiale, si è orientato su memoires redatti all’epoca, sulle corrispondenze private scambiate con le persone che le erano più vicine, sui ‘bollettini’ che le polizie segrete inviavano quasi giornalmente a Parigi e Vienna. Quello che risulterà alla fine è un ritratto nuovo e sorprendente, fuori dalla Storia ufficiale ma efficace per comprendere meglio la Storia reale”.

Nella seconda parte della serata, Giurlani Pardini tratteggerà i trent’anni in cui Maria Luisa governerà il Ducato di Parma. “Amante di musica, botanica, cibo e musica – spiega la relatrice – Maria Luisa farà molto per il piccolo ducato, dal Nuovo Teatro al Ponte sul Taro, all’epoca ritenuto il più lungo d’Europa. Donna dai molti interessi, cambierà quella città per sempre”.

Le Conversazioni napoleoniche, giunte alla tredicesima edizione, fanno parte del progetto “Da Parigi a Lucca: il gusto di vivere al tempo di Napoleone e Elisa”, ideato da Roberta Martinelli e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Le Souvenir Napoléonien, associazione internazionale di cui Martinelli è corrispondente per la Toscana occidentale.

gustando anche qualcosa di fresco, gentilmente offerto dalla Pasticceria Pinelli, sponsor dell’iniziativa.

