Conversazioni in San Francesco: venerdì si inizia con il costituzionalista Michele Ainis

LUCCA – Sarà Michele Ainis, uno dei più noti costituzionalisti italiani, a inaugurare a Lucca, venerdì 5 ottobre, alle ore 21, la V edizione delle Conversazioni in San Francesco, ideate e promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dal titolo “Le parole della Costituzione. 70 anni dopo”.

L’idea di questa nuovo ciclo di incontri, che si svolgeranno nella Chiesa di San Francesco, parte da due fatti importanti della nostra storia del secondo Novecento. Quasi contemporaneamente ai lavori della Costituente, intorno a Maria e Goffredo Bellonci cominciarono a riunirsi, tra il 1944 e il 1946, scrittori, artisti, registi giornalisti e industriali, con il dichiarato intento di creare un nuovo premio letterario. Nasce così la prima edizione del Premio Strega, esattamente in contemporanea con la Costituzione, anch’essa approvata nel 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Questo nucleo di intellettuali poneva nella lingua e nel suo impiego letterario la speranza di ricostituire, attraverso la parola, il senso della convivenza civile degli italiani fondata su valori democratici e di solidarietà. E la Fondazione Bellonci ha attribuito un premio speciale al ‘libro italiano’ per eccellenza, la “Costituzione”, nel 2006, anno in cui ricorreva il sessantesimo compleanno di entrambe, sia per sancirne il valore letterario sia per ricordare il comune intento linguistico che animò gli intellettuali di casa Bellonci e i padri costituenti.

Il titolo delle CONVERSAZIONI si ispira anche a una recente pubblicazione di Michele Ainis. È doveroso e necessario, dunque, iniziare proprio con uno “specialista” che da anni è impegnato nella divulgazione dei principi costituzionali e nella spiegazione dei valori ancora attuali della “Carta”. Una premessa dunque, che anticipa e introduce altri sei appuntamenti, in cui protagonista sarà proprio una parola. Anzi le parole, i termini chiave contenuti nei primi dodici articoli della Costituzione, le parole dei Principi fondamentali.

L’ingresso per la serata è gratuito e i biglietti saranno disponibili, fino a esaurimento posti presso la biglietteria del Teatro del Giglio, nei giorni 3, 4 e 5 ottobre compreso, con orario 10.30-13 e 15-18.

Michele Ainis è fra i più noti costituzionalisti italiani. Scrive su “Repubblica” e su “L’Espresso”. Dal 2016 è membro dell’Antitrust. Fra i suoi ultimi volumi: Privilegium (2012), Le parole della Costituzione (2014), La piccola eguaglianza (2015), L’umor nero (2015); La Costituzione e la Bellezza (con Vittorio Sgarbi, 2016); Risa (2018).