“Conversazioni in San Francesco”: è la volta del costituzionalista Michele Ainis

LUCCA – Disponibili da oggi (3 ottobre) al Teatro del Giglio i biglietti gratuiti per assistere alla “Prima” delle Conversazioni in San Francesco, venerdì 5 ottobre alle ore 21 nella Chiesa di San Francesco. Il costituzionalista Michele Ainis darà il via alla rassegna con un incontro introduttivo che ha per titolo quello dell’intero ciclo: “Le parole della Costituzione”.

E questo è anche il titolo di uno dei suoi saggi divulgativi più fortunati, grazie al quale si è imposto come voce autorevole nel panorama degli esperti di Diritto in Italia.

Spesso ospite di importanti talk-show televisivi, Ainis ha infatti è impegnato nella divulgazione dei principi costituzionali e nella spiegazione dei valori ancora attuali della Carta.

Una serata che farà da “cappello” ai prossimi appuntamenti, in cui singole parole contenute nel testo dei primi dodici articoli (i Principi fondamentali) costituiranno il tema della serata.

L’ingresso per la serata è gratuito e i biglietti saranno disponibili, fino a esaurimento posti presso la biglietteria del teatro del Giglio, nei giorni 3, 4 e 5 ottobre compreso, con orario 10,30-13 e 15-18.