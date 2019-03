Convegno sul carcinoma del colon: in programma giovedì 14 marzo con l’organizzazione dell’Oncologia della Versilia

FORTE DEI MARMI – E’ in programma giovedì 14 marzo a partire dalle ore 9 nella sala meeting della UNAWAY Hotel a Forte dei Marmi il convegno dal titolo “Focus on: il carcinoma del colon metastatico oggi”.

L’evento, di cui è responsabile scientifico il direttore della struttura di Oncologia dell’ospedale Versilia Domenico Amoroso, è inserito nel programma nazionale di educazione continua in Medicina del Ministero della Salute 2019 e si rivolge ai profili professionali del medico chirurgo (discipline Oncologia, Medicina Interna, Radioterapia, Radiodiagnostica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina Generale, Chirurgia Generale, Medicina Nucleare, Anatomia patologica, Patologia clinica, Anestesia e rianimazione, Ematologia, Geriatria e Gastroenterologia), del farmacista (farmacia ospedaliera; farmacia territoriale), del biologo, del dietista e dell’infermiere.

Come emergerà nel corso dei lavori del convegno, nell’ultimo decennio sono migliorate in modo significativo le conoscenze di biologia molecolare nel campo delle neoplasie colo-rettali. Questo ha permesso di identificare nuovi fattori predittivi e prognostici che permettono oggi di sottotipizzare i tumori del colon-retto in base a differenti livelli di aggressività e di identificare terapie a bersaglio molecolare efficaci.

Inoltre, l’avvento dell’immunoterapia consente di ampliare il bagaglio terapeutico disponibile per la cura di questa patologia, che si presenta in maniera sempre più frequente anche per l’adozione dello screening con sangue occulto.

Scopo del convegno è quello di mettere a confronto gli specialisti del settore per discutere sulle zone d’ombra attualmente presenti, quali, ad esempio, i criteri per la selezione dei pazienti, l’appropriatezza prescrittiva, la durata dei trattamenti e infine anche l’impatto economico che le nuove strategie terapeutiche inevitabilmente provocano sul sistema sanitario nazionale.

Oltre ad Amoroso ed al direttore del Dipartimento Oncologico aziendale Giacomo Allegrini, che introdurranno il convegno, parteciperanno come moderatori e relatori professionisti di primo piano del panorama regionale: Cecilia Barbara (Livorno), Giovanna Cirigliano (Lucca), Chiara Cremolini (Pisa), Alfonso Del Freo (Carrara), Marzia Del Re (Pisa), Alfredo Falcone (Pisa), Ilaria Ferrarini (Lido di Camaiore), Gabriella Fontanini (Pisa), Elisa Giommoni (Firenze), Lorenzo Marcucci (Pontedera), Gianluca Masi (Pisa) e Daniele Rossini (Pisa).