Convegno Kme, infondato l’annuncio della presenza del presidente Rossi

FIRENZE – Non aveva alcun fondamento l’annunciata presenza del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi al convegno organizzato ieri da Kme nell’ex centro ricerche, in occasione della presentazione del progetto dell’Accademia dell’economia circolare.

Non ha alcun senso, quindi, parlare dello stesso presidente come “grande assente” all’iniziativa. Questo quanto intende precisare il presidente Rossi.

<<I fatti si sono svolti diversamente – spiega –. Si lascia intendere che io sia stato assente, ma non può essere assente chi fin dall’inizio aveva già detto che non poteva essere presente. Già molto tempo fa, quando sono stato cercato, è stato detto chiaramente che non avrei potuto esserci, perché impegnato a Bruxelles in un importante confronto sul nuovo settennato 2020-2027 dei fondi europei. Successivamente è stata chiesta anche la disponibilità a mantenere il mio nome e anche in questo caso la risposta è stata negativa, perché non è nostra abitudine far usare il mio nome come fosse un marchio. Dopo tutto questo non è possibile passare come la persona che si è data assente, magari per sottrarsi a un confronto>>.

Peraltro, aggiunge il presidente, già da tempo era stata individuata e comunicata la presenza dell’assessore Marco Remaschi in rappresentanza della giunta regionale.