Controsoffitti esterni all’ospedale Versilia: l’intervento di adeguamento è finanziato ed è in corso l’affidamento dei lavori

VIAREGGIO – In merito alla problematica di alcuni controsoffitti esterni dell’ospedale “Versilia”, danneggiati a seguito di condizioni meteorologiche avverse, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che la situazione è stata già da tempo messa in sicurezza sia per la parte elettrica che per la parte strutturale.

Dopo la messa in sicurezza, la situazione è costantemente monitorata dalla direzione ospedaliera e dal dipartimento tecnico e la sicurezza per utenti e dipendenti è garantita, anche se rimane un effetto estetico non piacevole.

L’intervento di adeguamento è stato progettato ed inserito in un programma di intervento, finanziato dalla Regione Toscana nel mese di aprile appena trascorso.

Attualmente sono in corso le procedure di gara per l’affidamento dei lavori che comprendono anche la definitiva sistemazione del controsoffitto esterno del ballatoio del primo piano dell’ospedale.

Considerando le procedure necessarie ed i tempi tecnici per l’esecuzione dei lavori, l’Azienda conta di attuare la completa sistemazione non oltre la fine di questo 2019.