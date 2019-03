Controllo del territorio: la Pm sorprende due giovani in possesso di alcuni grammi di marijuana

LUCCA – Sabato pomeriggio la Polizia Municipale, durante il pattugliamento del territorio, ha trovato sospetto il comportamento di due giovani che si trovavano nelle vicinanze dalla sortita Santa Croce. Da un più dettagliato controllo da parte degli agenti del Nucleo di Sicurezza Urbana è emerso che uno dei due stava fumando uno spinello e che possedevano, inoltre, alcuni grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato quindi posto sotto sequestro e i giovani sono stati sanzionati secondo quanto previsto dall’art. 75 del Testo unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990).

Per quanto riguarda il regolamento di Polizia Urbana, nel controllo dei giorni scorsi non sono stati registrati altri comportamenti in violazione delle norme vigenti. Resta monitorata però, tra le altre, la piazza San Romano in quanto questo preciso luogo risulta essere zona di bivacchi e di abbandono di lattine, bottiglie e rifiuti.Il controllo della Pm ha riguardato anche altre vie e piazze del centro storico nell’ambito del contrasto al degrado urbano. Il monitoraggio ha interessato anche alcuni luoghi oggetto di segnalazione dei cittadini come, ad esempio, alcune sortite delle mura.Sabato pomeriggio la Polizia Municipale, durante il pattugliamento del territorio, ha trovato sospetto il comportamento di due giovani che si trovavano nelle vicinanze dalla sortita Santa Croce. Da un più dettagliato controllo da parte degli agenti del Nucleo di Sicurezza Urbana è emerso che uno dei due stava fumando uno spinello e che possedevano, inoltre, alcuni grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato quindi posto sotto sequestro e i giovani sono stati sanzionati secondo quanto previsto dall’art. 75 del Testo unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990).

