Controlli più stringenti per la fiera da parte dei Carabinieri di Lucca

LUCCA – Servizi di vigilanza ulteriormente rafforzati saranno eseguiti dai Carabinieri anche nella giornata odierna in occasione della fiera di San Matteo, che, come nel vernerdì precedente interesserà il comune di Lucca e in particolare le zone di via Borgo Giannotti e piazzale don Baroni. Per garantire la sicurezza di commercianti e visitatori l’Arma impiegherà oltre 10 militari in uniforme, con il supporto di una ulteriore aliquota di Carabinieri in abiti civili, che nell’arco dell’intera giornata pattuglieranno l’intera area del mercato, con particolare attenzione al fenomeno dei borseggi e dei reati ai danni della categorie più deboli. Sarà prestata attenzione particolare anche alle autovetture in sosta e alla zona vicina al luna park, frequentata dai più giovani, dove anche nei giorni scorsi sono state svolte attività che hanno consentito il recupero di dosi di stupefacente di vario tipo. Il dispositivo sarà integrato dall’impiego dei due veicoli Qooder di recente assegnazione, che avranno il compito di monitorare soprattutto l’area esterna circostante. I servizi di vigilanza saranno ripetuti con le stesse modalità anche in occasione della fiera di San Michele che chiuderà l’edizione il prossimo 29 settembre.