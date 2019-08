Controlli antidroga vicino al mercato ittico di Viareggio: arrestato un uomo

VIAREGGIO – La Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio ha tratto in arresto un cittadino marocchino di trent’anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In seguito a numerose segnalazioni circa una possibile attività di spaccio di droga nei pressi del mercato ittico a Viareggio, è stato predisposto uno specifico servizio di osservazione con personale in abiti civili.

Ieri, l’attenzione dei poliziotti è stata subito attirata da un uomo di etnia magrebina che si aggirava con fare sospetto all’interno della struttura che ospita il mercato.

L’uomo è stato riconosciuto dagli agenti come soggetto noto per numerosi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno così di fermarlo e sottoporlo a perquisizione, a seguito della quale è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e banconote di vario taglio.

Condotto negli uffici del Commissariato, l’uomo è stato foto segnalato e posto in stato di arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale Penale di Lucca.