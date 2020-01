Contributo 2020 a favore di famiglie con disabili minori di 18 anni

CAMAIORE – È scaricabile dal Sito del Comune di Camaiore, nella sezione “Modulistica e servizi online – Servizi sociali” dell’area tematica “Sicurezza sociale e benessere”, il modulo per presentare la richiesta di contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori di 18 anni disabili ( handicap grave di cui all’art. 3 – comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), stanziato con la Legge della Regione Toscana n. 73 del 27 dicembre 2018, art. 5 “Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili”.

E’ presente anche un utile vademecum per aiutare la compilazione e la presentazione della richiesta.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 2020.

Il suddetto contributo è annuale, pari ad € 700,00, e può essere richiesto per ogni figlio disabile dalle famiglie con le seguenti caratteristiche, residenti nel Comune di Camaiore:

• il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo

• sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo

• il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00

• il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale

La richiesta di contributo deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Camaiore debitamente compilata e completa di:

• copia del documento di identità del dichiarante

• certificato comprovante l’handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992

• attestazione ISEE aggiornata in corso di validità

utilizzando i seguenti mezzi di comunicazione:

• Pec: comune.camaiore@nullcert.legalmail.it

• UFFICIO PROTOCOLLO CAMAIORE – Piazza S. Bernardino n. 1 Camaiore: Da LUNEDI a VENERDI dalle ore 8.30 alle ore 12.30; pomeriggio LUNEDI e MERCOLEDI dalle ore 14.30 alle ore 17.00

• UFFICIO PROTOCOLLO LIDO – V. Gigliotti, 18 Lido – Villa Emilia: Da LUNEDI a SABATO: ore 08.30-12.30.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali presso ex Cascinale Mariotti, Via 17 Settembre Camaiore – tel 0584 986372 email sociale@nullcomune.camaiore.lu.it.