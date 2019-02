Contributi: scuole paritarie (3-6 anni), buoni scuola per le famiglie a Pietrasanta

PIETRASANTA – Scuole paritarie e private: aperti i termini per presentare le domande per ottenere il bonus scuola. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Pietrasanta. C’è tempo fino al 20 marzo per genitori e tutori dei bambini di età 3 – 6 anni per presentare le domande per ottenere il contributo economico finalizzato al rimborso delle rette mensili per la frequenza dei figli in una scuola dell’infanzia paritaria. Requisito per accedere l’essere residenti in Toscana ed avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000,00 (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013).

Il bando è disponibile sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it oppure sul sito della Regione Toscana alla sezione Cittadini – Educazione e Istruzione – Scuola Infanzia. L’ufficio scuola del Comune di Pietrasanta è a disposizione dei genitori per informazioni al numero 0584.795305

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts