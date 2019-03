Contributi ad associazioni, gruppi e comitati per valorizzare gli spazi di aggregazione e comunità

CAPANNORI – L’amministrazione Menesini lancia un nuovo progetto per dotare i paesi di nuovi spazi di aggregazione e potenziare quelli esistenti. Darà infatti un contributo alle realtà del settore sociale, come associazioni, comitati, gruppi o enti, che intendano realizzare sul territorio opere di riqualificazione e valorizzazione di luoghi di comunità, spazi di aggregazione e beni comuni. Lo farà attraverso uno apposito bando, aperto fino alle ore 12 di mercoledì 20 marzo, che mette a disposizione del privato sociale complessivamente 250 mila euro per il 2019. Potranno essere ammessi al finanziamento vari tipi di interventi, come ad esempio la realizzazione o il potenziamento di parchi gioco, aree verdi, punti di aggregazione per giovani ed anziani, campi polivalenti e aree sportive, a patto che il privato metta questi spazi a disposizione di tutti i cittadini dopo aver sottoscritto una convenzione con il Comune di Capannori.

<<L’amministrazione comunale è da tempo impegnata per portare avanti politiche che favoriscono l’aggregazione dei giovani, delle donne e degli uomini dei nostri paesi, basti pensare al progetto ‘Un parco in ogni paese’, al campo polivalente di San Leonardo un Treponzio aperto negli scorsi mesi, al parco Pandora o ai patti di collaborazione con i cittadini – spiega il sindaco, Luca Menesini –. Vogliamo potenziare questo percorso attivando una più stretta sinergia con il privato sociale. Per questo abbiamo predisposto questo bando che ha l’obiettivo di rivitalizzare e valorizzare specifiche aree e luoghi del territorio, potenziare importanti presidi culturali e sociali e favorire l’aggregazione giovanile e sociale. Questo modello di operare, che vede pubblico e privato assieme, avrà importanti ricadute sulla nostra comunità, rafforzando gli spazi pubblici>>.