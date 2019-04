Continuano le iniziative di “Pietrasanta a misura di bambino”

PIETRASANTA – Il Comune di Pietrasanta in collaborazione con Fondazione Versiliana ha proposto per il mese di aprile una serie di eventi e attività dedicati ai più piccini e alle loro famiglie rientranti nel progetto “Pietrasanta a misura di bambino”.

Dopo gli eventi iniziali che si son tenuti questo fine settimana, iniziando lo scorso sabato (13 aprile) con le letture a bassa voce per i bambini da 0 a 6 anni di “Nati per leggere” presso la biblioteca comunale “G. Carducci” di Pietrasanta e le due iniziative in programma per ieri (14 aprile) una nell’Orto del Giardino della Lumaca e una al Museo Archeologico Versiliese “Bruno Antonucci”, oggi pomeriggio (ore 16.30 – Biblioteca G. Carducci) vi sarà una novità fra le iniziative del progetto.

Per la prima volta si terrà un incontro dedicato all’allattamento al seno con la partecipazione dei rappresentanti della Leche League Italia, associazione che si occupa di dare sostegno alle mamme che si trovano ad affrontare il delicato momento dell’allattamento.

Questa sarà una perfetta occasione per neo e future mamme per informarsi e trovare risposte alle tante domande che naturalmente sorgono in una fase delicata ed importante, ma anche per i papà e tutti coloro che desiderano sostenere le donne in allattamento.

Questo primo incontro che vede come tematica l’allattamento ne seguiranno altri nei mesi di maggio e giugno.

Le vacanze pasquali vedranno tante attività: si parte venerdì 19 con un “Campus Pasquale” che avrà come sede il Museo dei Bozzetti ce si svilupperà nel corso dell’intera mattinata con tante proposte destinate ai bambini dai 6 ai 12 anni. “S-passo al museo” è il titolo del Campus, promosso dalla Regione Toscana, a cui ha aderito anche il Museo dei Bozzetti per aprire le porte ai bambini e ai ragazzi che in vacanza dalla scuola vogliono divertisti in maniera diversa con laboratori ludico- didattici, alla scoperta dei Musei della città.

Il Campus intratterrà i bimbi dalle 8.30 alle 13.00 con Yogart, letture animate, laboratori creativi di creta, disegno e mosaico e la visita guidata alla mostra “Un viaggio fantastico” di Raffaele de Rosa, a cura di una guida esperta che accompagnerà i ragazzi nelle magiche atmosfere di questo grande artista. La partecipazione al campus è a pagamento ( 18 euro con sconti per i soci coop) e con prenotazione obbligatoria ed è realizzata in collaborazione con Unicoop Firenze e Coop Toscana Lazio e con le Cooperative Itinera e Coop Culture.