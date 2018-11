Continuano le celebrazioni per i 90 anni di Topolino a Lucca Comics&Games 2018

LUCCA – Panini Comics è presente anche quest’anno a Lucca Comics & Games con una ricca serie di novità Disney. L’edizione di Lucca 2018 è segnata da un anniversario davvero importante: i primi 90 anni di Topolino, il personaggio che ha dato vita a tutta l’epopea disneyana e il cui compleanno ricorre il 18 novembre. Le principali novità editoriali presentate sono dedicate al topo più famoso del mondo e a celebrarlo a Lucca sono autori del calibro del Maestro Giorgio Cavazzano, Casty, Silvia Ziche, Corrado Mastantuono o Claudio Sciarrone, solo per citarne alcuni.

E sarà proprio un parterre di grandi autori protagonisti oggi 2 novembre alle 14.30 (Sala San Giovanni) dell’incontro: “Novant’anni a matita”, con Giorgio Cavazzano, Casty, Corrado Mastantuono e Silvia Ziche. Un appuntamento da non perdere, con i grandi autori Disney che ripercorreranno la tradizione a fumetti che ha visto protagonista l’amato personaggio Topolino nel corso dei decenni. Saranno presenti il Direttore editoriale del settimanale Topolino Alex Bertani, il Direttore Responsabile Marco Marcello Lupoi e il Direttore Mercato Italia Collectibles Antonio Allegra.

Il maestro Cavazzano sarà protagonista di un altro incontro in giornata, Topolino e il cinema disegnato, alle 12 a Palazzo Ducale, dedicato alle grandi rivisitazioni cinematografiche che il settimanale ha regalato ai suoi lettori negli ultimi anni. Come La Strada, un’edizione a fumetti da non perdere, firmata dal Maestro Giorgio Cavazzano con i testi di Massimo Marconi, parodia cinematografica del capolavoro di Federico Fellini “La Strada”, in una nuova edizione presentata a Lucca Comics con tutte le tavole completamente restaurate e che ricorre non solo in occasione dell’importante compleanno del topo più famoso del mondo, ma anche a 25 anni dalla scomparsa del grande regista.

Le novità dedicate a Topolino e ai suoi 90 anni a Lucca Comics non finiscono qui…

Settimanale Topolino: cover variant d’autore

Il settimanale Topolino 3284, in edicola da mercoledì 31 ottobre proprio in concomitanza con l’inizio della manifestazione, offre ai lettori e appassionati una cover variant da collezione disegnata dal grande Maestro Massimo De Vita, impreziosita da lavorazioni speciali e rilievi metallizzati: un Topolino degli anni Venti dà la mano al Topolino dei giorni nostri, per un incontro tra passato e presente che abbraccia idealmente il futuro che verrà.

Anche la cover regular è d’autore, con la firma di Casty e mostra i personaggi di Topolinia tra passato e presente.

Il numero in edicola il 31 ottobre vede poi una storia-evento da non perdere: “Tutto questo accadde domani” di Casty e Massimo Bonfatti, che è stata preceduta da quattro prequel sui numeri precedenti. Una storia da leggere tutta d’un fiato, in cui i personaggi del presente interagiscono con quelli del passato, e che arriva dopo tre anni dal grande successo di “Tutto questo accadrà ieri”.

Topolino e gli Ombronauti

Con la firma di Casty, il volume raccoglie la storia completa pubblicata dal settimanale nel 2012, che vede Topolino impegnato in una storia fanta-mistery tra strani personaggi, dimensioni alternative e misteri da svelare. Un volume in grande formato cartonato da collezione e con sovraccoperta poster.

Topolino e il Fiume del Tempo

Un’altra storia-cult, scritta da Tito Faraci e Francesco Artibani, con i disegni di Corrado Mastantuono, pubblicata per la prima volta in occasione dei 70 anni del personaggio, a Lucca in prestigioso maxi-formato cartonato.

Il Grande Mickey

8 storie per un protagonista straordinario. Pioniere, avventuroso, divertente, accogliente, curioso, creativo, ottimista, altruista… 8 aggettivi per descrivere Mickey, e 8 avventure per vederlo in azione, realizzate da alcuni degli autori del fumetto Disney italiano che hanno appassionato i lettori di tutto il mondo fra cui Scarpa, Cavazzano, Casty, Mottura, Faraci, Artibani e De Vita. Un’edizione da collezione, con cover cartonata.