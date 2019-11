Consulta del Volontariato Pietrasanta, allo sportello c’è Unitalsi

PIETRASANTA – Continua l’attività del Sportello della Consulta del Volontariato. Il nuovo servizio gratuito promosso dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti e della Consulta del Volontariato, partito in via sperimentale tre settimane fa, prosegue giovedì 7 novembre, con la Unitalsi. L’Unitalsi è una storia associazione cattolica al servizio degli ammalati ed al loro trasporto in pellegrinaggio presso santuari italiani ed internazionali. Allo sportello sarà presente Emanuela Galleni che risponderà ai bisogni dei cittadini nella ricerca di servizi adeguati a delicate situazioni famigliari, di salute o sociali, ed incentivare la promozione e la partecipazione dei cittadini al mondo del volontariato.

Lo sportello è aperto tutti i giovedì, dalle 9.30 alle 11.30, al piano terra del Municipio, sede dell’Urp, l’ufficio Relazioni con il Pubblico. A turno, sono 53 le Associazioni che hanno aderito alla Consulta del Volontariato e che si alterneranno per fornire informazioni e suggerimenti e per lavorare al fianco di Urp e servizi sociali. Il servizio è coordinato da Monia Battistini dell’Associazione Semplice..mente Genitori Onlus, che sarà presente al fianco delle diverse associazioni durante le prime giornate di Sportello Aperto.

Nel frattempo iniziano ad arrivare le richieste per recuperare le altalene con dedica protagoniste della fortunata installazione estiva. Per motivi logistici e per far fronte alle numeroso richieste pervenute in queste settimane da parte di cittadini e turisti l’amministrazione comunale e la Consulta del Volontariato hanno attivato il numero di telefono 3533023670 per prenotare il ritiro dell’altalena specificando colore, dedica ed eventualmente luogo in cui era posizionata. E’ possibile prenotare il ritiro anche recandosi presso lo Sportello del Volontariato, aperto ogni giovedì dalle 9.30 alle 11.30, al piano terra del Municipio, sede dell’Urp, l’ufficio Relazioni con il Pubblico. La richiesta deve pervenire entro il 15 novembre