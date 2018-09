Consulta comunale per lo sport a Pietrasanta: in 55 aderiscono tra società ed associazioni

PIETRASANTA – Consulta comunale per lo sport e consulta dell’associazionismo e delle organizzazioni di volontariato: in 55 aderiscono tra società ed associazioni. Scelti i membri (e supplenti) che andranno a comporre le due nuove consulte e da cui sarà successivamente nominato il rispettivo Presidente. Sarà il sindaco, Alberto Giovannetti, come da regolamento, a nominarlo. Passaggio decisivo in giunta comunale dove è di fatto partito il percorso che porterà, da qui a qualche settimana, alla definizione del nuovo assetto delle due consulte che avranno lo strategico incarico di definire, costruire e seguire le politiche di azione sul territorio nei rispettivi ambiti.

«Rinnoviamo due organismi – spiega Andrea Cosci, Assessore all’Associazionismo – che hanno dimostrato, nell’esperienza del biennio precedente, di essere interlocutori immediati e diretti della pubblica amministrazione. La nostra è un’azione in continuità per rendere le società e le associazioni del nostro territorio protagoniste. Insieme saranno al centro anche dello sportello delle associazioni, un nuovo servizio che vogliamo mettere a disposizione della nostra comunità per intercettare e soddisfare i loro bisogni in termini di assistenza, volontariato, sostegno ed anche sportivo. I valori che portano in seno le due consulte sono quelli della condivisione e della programmazione».

L’altro aspetto importante è la possibilità, per le associazioni e società, di iscriversi alla consulta in qualsiasi momento dell’anno. «Sono una decina – spiega ancora Cosci – le associazioni che lo faranno nelle prossime settimane. Vogliamo coinvolgere il territorio nelle scelte per il nostro futuro sociale, sportivo ed umano».

Fanno parte della consulta dello sport: Alisei Golf & Country Club, Angel’s Skate Asd, Atletica Pietrasanta Versilia Asd, Centro Atletico Versilia, Centro Minibasket Pietrasanta, Club Velico di Marina di Pietrasanta Asd, El Perro Loco Asd, Ginnastica Pietrasanta Asd, Gruppo sbandieratori Palio dei Micci, Iaido Battono Asd, Il Ramo d’Oro, Ninmbus Surfing Club, Moto Club Versilia Corse, Pallavvolo Pietrasanta, Pedale Pietrasantino Gs, Sci Club Versilia Ski, Sporting Pietrasanta 1909 Asd, Tiro a segno Nazionale sez. Pietrasanta.

Fanno parte della consulta del volontariato e delle associazioni: Abc Onlus, Alkedo Onlus, Artigianart, Asart, Atmo Onlus, Auser Volontariato Versilia, Avad, Avpp, Avo Versilia, Avv Cure Palliative, Azzurra Onlus, Centro di Accoglienza – Gruppo per servire, Centrotonfano, Comitato Alluvionati di Pietrasanta 19/06/96, Comitato Archivio Artistico – Documentario Gierut, Comitato di quartiere Pontestrada, Comitato Versilia per l’Ematologia, Contrada Pollino Traversagna, Coro Versilia, Croce Oro Massa Carrara, Fare Verde Versilia, Filo d’Argento, Fraternità di Misericordia di Marina di Pietrasanta, Grano, K-Antares Onlus, La Fabbrica dei Sogni Onlus, Marina Eventi Tonfano, OpenArt Project, Palestine Children’s Relief Fund – Italia, Per Te Donna Onlus, Radio CB Ennio Focacci, Rolando Cecchi Pandolfini, Schola Cantorum San Martino, Uildm sez. Versilia, Unitalsi, Venerabile Arciconfraternità di Misericordia di Pietrasanta.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts