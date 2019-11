Consiglio comunale Seravezza: doppia convocazione per lunedì 25 e venerdì 29 novembre

SERAVEZZA – Doppio impegno per il Consiglio Comunale di Seravezza. «Ho convocato l’assemblea per lunedì 25 novembre alle 21:00 in seduta straordinaria e per venerdì 29 alle 17:00 in sessione ordinaria», annuncia il presidente Riccardo Biagi. «Saranno in trattazione argomenti fondamentali per la vita del nostro Comune, dall’urbanistica alle finanze. Auspico che tra i gruppi consiliari si sviluppi un confronto approfondito, ma anche sereno e costruttivo, che sia utile alla comunità che assieme siamo chiamati ad amministrare».

All’ordine del giorno della seduta di lunedì, dopo le abituali comunicazioni del sindaco, la discussione intorno alle recenti modifiche di deleghe assegnate ad assessori e consiglieri comunali, le interpellanze ed interrogazioni con relative risposte e l’esame della mozione presentata dal gruppo consiliare “Idee in Comune” in materia di politiche di sviluppo turistico dell’ambito territoriale Versilia. Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e il riconoscimento di un piccolo debito fuori bilancio, l’assemblea discuterà tre argomenti di ordine urbanistico: l’approvazione della variante semplificata relativa all’area di recupero e rinnovo urbano RR8 di via Ranocchiaio, nel centro di Querceta, il pronunciamento sulle osservazioni e approvazione delle varianti semplificate relative all’area posta in località Ponte di Tavole, via Federigi angolo via Ciocche, e l’adozione del piano di recupero d’iniziativa privata relativo alla stessa area di recupero e rinnovo urbano.

La seduta del 29 novembre sarà quasi interamente dedicata a temi di carattere economico-finanziario con la variazione di assestamento generale di bilancio 2019-2021 con applicazione dell’avanzo di amministrazione 2018. In discussione anche l’adeguamento del compenso del revisore dei conti e il riconoscimento di un secondo debito fuori bilancio.