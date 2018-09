Consiglieri di maggioranza in Comune: ‘concluso l’iter per la nuova sistemazione del Paladino-Civitali’

LUCCA – Ieri sera in consiglio comunale si è concluso l’iter per la nuova sistemazione delle scuole superiori Paladini e Civitali resosi necessario in seguito all’emergenza di natura strutturale dello storico complesso di via San Nicolao.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che nel giro di due mesi sarebbe stata trovata una soluzione. Comune e Provincia hanno lavorato alacremente affinché tutte le questioni si risolvessero in modo che i ragazzi potessero iniziare l’anno scolastico con meno disagi possibile.

Con il passaggio del Consiglio comunale di ieri è stata sanata anche la problematica relativa alla non conformità urbanistica dell’area di via Gianni ad oggi destinata a parcheggio e quindi non adeguata a ospitare il nuovo “vilaggio scolastico”: il Consiglio è stato chiamato a ratificare l’adesione del Sindaco a un accordo di programma sottoscritto da Regione, Provincia, Comune e Azienda Usl che costituisce variante, di natura provvisoria, al regolamento urbanistico vigente.

Come consiglieri comunali quindi riteniamo prima di tutto doveroso ringraziare i vertici del Comune e della Provincia, il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente Luca Menesini. È infatti grazie a loro prima di tutto, oltre ovviamente agli altri che a questa emergenza hanno lavorato, se siamo arrivati a questa positiva soluzione. Soluzione che certo è provvisoria, ma dignitosa per tutti gli studenti, le famiglie, gli insegnanti e gli operatori scolastici. Consapevoli del disagio che comunque la situazione comporta. Gli studenti del Paladini e del Civitali, pur in una situazione di emergenza, hanno trovato accoglienza in prefabbricati che sono comunque strutturati allo scopo e quindi adeguati e funzionali, pur nella loro precarietà.

La minoranza invece ha ritenuto che questa delibera non fosse necessaria, anzi in qualche modo fosse un passo per dare il via alla “speculazione” sul Campo di Marte. Purtroppo, si è voluto polemizzare su un passaggio che è in realtà una ratifica formale per sanare una non conformità urbanistica. Un’occasione persa dall’opposizione che è uscita dall’aula al momento del voto invece di dimostrare responsabilità per risolvere una situazione di emergenza di fronte a un gran numero di studenti della città che rischiavano di non poter iniziare l’anno scolastico.

Come consiglieri di maggioranza riteniamo che rimandare la decisione, come ha tentato di fare l’opposizione, per questioni di cavilli, avrebbe potuto comportare problemi all’iter che così tanto faticosamente il Comune e la Provincia hanno portato avanti in questi mesi. Infine crediamo che su una cosa siamo tutti d’accordo, maggioranza e opposizione: Campo di Marte, come indicato anche dal Piano Strutturale, dovrà in futuro essere utilizzato anche per strutture e attività di inclusione sociale e legate alla disabilità. Così infatti ha votato il consiglio all’unanimità nei mesi scorsi.

I Consiglieri di maggioranza del comune di Lucca