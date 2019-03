Consegnata la nuova aula alla Scuola dell’Infanzia “Il Girasole” di Capezzano Pianore

CAMAIORE – Il Sindaco Alessandro Del Dotto, accompagnato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Sandra Galeotti e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Marcello Pierucci, ha consegnato ufficialmente le chiavi della nuova aula realizzata all’interno della Scuola dell’Infanzia Il Girasole di Capezzano Pianore. Un nuovo spazio di circa 60 metri quadri, ricavato all’interno dell’atrio del plesso, prima risposta alle problematiche di infiltrazione alla copertura che affliggono la struttura, criticità che non è stato purtroppo possibile risolvibile rapidamente – nonostante diversi tentativi – e che è già stata oggetto di contestazione nei confronti dell’azienda che ha realizzato la scuola solo pochi anni fa.

L’Amministrazione Comunale ha stanziato nei mesi scorsi 120.000,00 euro per il completo rifacimento del tetto. Il cantiere per l’intervento risolutivo verrà approntato a scuola chiusa, durante la pausa estiva. Per permettere lo svolgimento delle attività didattiche in un ambiente salubre e decoroso, si è deciso quindi di realizzare immediatamente una nuova aula. L’investimento ammonta a circa 25.000,00 euro. L’aula, dopo i lavori estivi, rimarrà a disposizione del plesso per ampliare gli spazi dedicati alle attività dei bambini.