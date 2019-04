Conoscere il Canada: opportunità per lavoro o studio

LUCCA – Giovedì 18 aprile, a partire dalle 17, al Centro Culturale Agorà, Informagiovani e Go Study Canada organizzano un evento informativo gratuito per spiegare come organizzare un’esperienza di studio, di lavoro o di vita in Canada. Durante l’incontro saranno approfonditi quindi anche temi riguardanti i visti per lo studio e per il lavoro, le opportunità offerte dal Paese estero per lavorare o studiare.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.luccagiovane.it .