Confcommercio: sui varchi telematici una politica sbagliata da sempre

LUCCA – Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca prendono la parola sul tema gli accessi in centro storico da parte di auto e furgoni all’interno della Ztl.

<<Da parte nostra – si legge in una nota congiunta – abbiamo sempre detto convintamente, da 8 anni a questa parte, come l’introduzione dei varchi fosse un provvedimento sbagliato. Una misura, questa, che non è stata introdotta dalla attuale amministrazione, che la sta comunque portando avanti e anzi parla di ampliarla. Bene, crediamo che l’evidenza dei fatti ci mostri come l’allargamento della Ztl sarebbe un altro gravissimo errore. I varchi telematici, fu detto ai tempi della loro introduzione dall’allora amministrazione, sarebbero serviti per proteggere l’area pedonale e garantire una maggiore vivibilità del centro storico incentivando così una ripresa della residenza dopo anni di numeri negativi>>.

<<Crediamo – prosegue la nota – che 8 anni siano un lasso di tempo più che sufficiente per affermare che quella previsione si sia rivelata e si riveli ancora oggi completamente sbagliata: il numero dei residenti è rimasto immutato rispetto al periodo di entrata i vigore dei varchi. In compenso, però, l’accessibilità per i non residenti è peggiorata in maniera sensibile, con pesanti ripercussioni per le attività della città. Parliamo del commercio, certo, con chiusure in serie e relative ripercussioni anche lavorative, ma anche degli studi professionali e dei servizi, con delocalizzazioni in massa all’esterno delle Mura. E senza che questo abbia garantito perlomeno un calo del traffico dei mezzi in città, visto l’elevato numero di permessi giornalieri che viene rilasciato>>.

<<L’unico a trarre un vantaggio oggettivo ed economico da questa situazione – insiste la nota – è il Comune, che si è visto e si vede garantiti introiti notevoli grazie ai proventi delle multe comminate a chi passa dai varchi senza averne titolo. E’ evidente però che al netto di quest’ultimo aspetto i varchi non stiano giovando a nessuno. Per tutta risposta – dicono Confcommercio e Commissione -, apprendiamo della volontà dell’amministrazione di estendere ulteriormente l’ampiezza della Ztl, introducendo addirittura dei varchi ad alcune porte della città. Sarebbe un altro errore gravissimo, che non farebbe altro che dilatare a dismisura il problema dell’accessibilità alle attività della città, senza proteggere l’area pedonale. Confcommercio – chiude la nota – è a disposizione come sempre per contribuire a cercare le migliori soluzioni, ma queste soluzioni non possono passare certo dall’ampliamento della Ztl>>.