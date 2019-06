Confcommercio saluta l’amico Franco Barbieri, scomparso pochi giorni fa

LUCCA – A pochi giorni dalla sua scomparsa, Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara saluta commossa l’amico Franco Barbieri. E lo fa attraverso le parole del presidente Ademaro Cordoni, del direttore Rodolfo Pasquini e del presidente di Federalberghi Lucca Pietro Bonino.

<<La scomparsa di Franco – affermano i tre esponenti di Confcommercio – ci lascia tutti profondamente addolorati. Stiamo parlando di una persona che nel corso della sua vita ha saputo essere, con intelligenza e lungimiranza, un apprezzato imprenditore di successo, come dimostra in modo inequivocabile il gruppo di attività nel settore ricettivo e in quello della ristorazione che ha saputo creare e far crescere. Ma Franco Barbieri non è stato solo questo: è stato un uomo che ha avuto la capacità di porsi come figura centrale nello sviluppo della vita cittadina, commerciale e non solo. Giova ricordare a tale proposito il suo ruolo di co – fondatore assieme ad altre persone del mercato dell’antiquariato in centro storico, simbolo di qualità e di tradizione per Lucca. La sua scomparsa – chiude la nota – lascia tutti noi un po’ più soli: alla famiglia e ai colleghi di Franco, il nostro grande e sincero abbraccio, a nome dell’intera struttura di Confcommercio>>.