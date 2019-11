Confcommercio: “Ottima accoglienza in Versilia per i visitatori dei Comics: territorio sempre pronto per i grandi eventi”

VIAREGGIO – «Le attività versiliesi hanno saputo cogliere al meglio l’opportunità offerta da Lucca Comics & Games, dando un’ottima accoglienza ai tanti che hanno scelto il nostro territorio per soggiornare durante la manifestazione».

Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, da sempre sostenitrice dei grandi eventi come LC&G, intende ringraziare i tanti imprenditori che hanno saputo offrire un ottimo servizio ai loro clienti.

«Ormai da anni i Comics hanno assunto una dimensione tale che i visitatori, per trovare alloggio, si sono dovuti spostare anche nei territori limitrofi, trovando qui in Versilia un ambiente particolarmente confortevole, con prenotazioni che giungono mesi prima. La qualità che è stata garantita dagli operatori del settore, oltre al beneficio immediato, è anche il miglior veicolo promozionale per la Versilia stessa che così riesce a mettere in vetrina l’eccellenza del suo tessuto commerciale e ricettivo, ben oltre la consueta stagione balneare.

In questi giorni infatti gli alberghi erano pieni ed anche i pubblici esercizi hanno lavorato grazie al flusso di gente che andava e veniva da Lucca: una dimostrazione lampante di come i grandi eventi non portino solo un indotto importante nel luogo dove vengono materialmente svolti ma creino un circuito virtuoso a più lunga gittata, di cui possono beneficiare anche le località circostanti.

Ecco perché il nostro auspicio è quello di vedere sempre più eventi importanti realizzati nella nostra provincia: un territorio che più volte ha già dimostrato di essere cornice ideale per lo svolgimento di iniziative di rilievo nazionale ed internazionale durante ogni periodo dell’anno».