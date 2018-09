Confcommercio: al via i corsi Sab e Haccp per lavorare nel settore food

VIAREGGIO – Il mondo della ristorazione di tutto ciò che ruota intorno al food è in grande crescita e Confcommercio propone a tutti gli interessati una gamma di corsi formativi per accedere e lavorare nelle attività del settore.

Il 1 ottobre infatti è in partenza il corso Sab (ex Rec), rivolto a chi volesse aprire o prendere in gestione un bar o un ristorante oppure un’attività di commercio di generi alimentari. Sempre tra ottobre e novembre partiranno anche i corsi haccp necessari per lavorare nel settore dei pubblici esercizi. E’ comunque sempre possibile iscriversi anche ai corsi obbligatori attinenti all’ambito della sicurezza in azienda prevista dalla legge 81/2008

Tutti i corsi si terranno nella sede Confcommercio di Viareggio, in via Repaci 18.

Per tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0584.618654 o mandare una mail a versilia@nullconfcommercio.lu.it