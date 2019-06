Confcommercio al lavoro per la costituzione della “Commissione città di Viareggio”

VIAREGGIO – Un’azione sindacale ancora più incisiva e capillare a sostegno di tutte le attività del territorio viareggino.

E’ questa la mission che sta seguendo Confcommercio province di Lucca e Massa Cararra nel percorso che potrebbe portare alla costituzione di un’inedita Commissione Città di Viareggio.

Sulla scorta della più che positiva esperienza dell’analogo organismo nato a Lucca, che sta portando risultati tangibili per il centro storico e la prima periferia, è in partenza un percorso partecipativo che vedrà Confcommercio organizzare numerosi assemblee di zona nei vari quartieri per giungere alla definizione di 6/7 aree strategiche, per ciascuna delle quali verranno individuati dei responsabili che avranno il compito di farsi interpreti delle esigenze della loro area.

Nelle intenzioni di Confcommercio questi incontri avranno anche lo scopo di far emergere le prime criticità, zona per zona, che la nuova Commissione – non appena verrà costituita – affronterà confrontandosi con tutte le realtà e le istituzioni competenti.

Infatti, una volta che saranno individuati tutti i responsabili, questi confluiranno nella Commissione- che esprimerà al suo interno il presidente- che avrà il compito permanente quindi di approfondire tutti gli argomenti di interesse sindacale presenti e futuri, con l’impegno di farsene portavoce nei confronti dell’amministrazione comunale in una prospettiva dialettica che sia costruttiva per gli imprenditori del territorio.