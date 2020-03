Confcommercio: “A Viareggio necessario un incontro istituzionale per il sostegno di imprese e famiglie”

VIAREGGIO – «A Viareggio, come ovunque, siamo tutti in grande difficoltà ma dov’è la condivisione delle informazioni?»

Confcommercio Viareggio e Versilia, dopo aver lanciato la sua iniziativa di raccolta firme per chiedere la sospensione di utenze e tributi locali per un periodo di 3 mesi, non può fare a meno di notare l’assenza di un coordinamento nella gestione dell’emergenza coronavirus, che metta insieme politica, sistema sanitario e rappresentanze socio-economiche.

«La particolarità della situazione è sotto gli occhi di tutti e sarebbe opportuno avere un dialogo continuo con il riferimento istituzionale della nostra città ovvero il sindaco.

Gradiremmo, come succede praticamente in tutti i Comuni ed ha fatto anche il governatore Rossi a livello regionale, un incontro che metta a confronto i rappresentanti dell’Asl, delle categorie economiche e dei sindacati per valutare le ricadute che sta avendo la situazione lagata al Covid-19 e gli eventuali provvedimenti di contrasto, da adottare per contenere più possibile i danni.

Invece l’unica riunione che era stata convocata per giovedi è stata annullata e ad oggi non riusciamo ad avere un canale di comunicazione con l’amministrazione, in modo da poter fare il punto in questa fase critica.

Ognuno reagisce alle emergenze come ritiene opportuno ma certamente stride il confronto con le realtà vicine, in cui notiamo una direzione condivisa di quello che è un vero stato di calamità per famiglie e imprese, che sta creando enormi difficoltà al tessuto economico e sociale non solo ovviamente del nostro territorio ma di tutta Italia.

Sollecitiamo quindi il sindaco Del Ghingaro a convocare tutte le realtà coinvolte per valutare a fondo questa situazione mettere a punto un piano di emergenza per i prossimi mesi.»