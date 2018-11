Confartigianato Imprese Lucca, raccolta PFU: extra target di ECOPNEUS e ECOTYRE

LUCCA – Informiamo le imprese che è stata deliberata una ulteriore tranche di extra raccolta di PFU, quale misura straordinaria per far fronte alle richieste delle imprese stesse e scongiurare il rischio del blocco del ritiro.

Per quanto riguarda ECOPNEUS, oltre il quantitativo di legge, saranno raccolte, in via straordinaria, altre 11.000 tonnellate di pneumatici fuori uso che si aggiungono alle 3.000 tonnellate di PFU extra già ritirate tra agosto e settembre u.s.

ECOTYRE ha stabilito lo stanziamento di un extra budget per la raccolta straordinaria e volontaria, da qui alla fine dell’anno, di ulteriori 250.000 gomme giunte a fine vita.

Vi preghiamo comunque di segnalarci tutte le eventuali specifiche problematiche che dovessero rimanere inevase sul territorio, su cui ci attiveremo nei confronti dei Consorzi affinché vengano adottate le opportune soluzioni.

Evidenziamo infine che da parte della categoria, anche attraverso l’attività del Tavolo per la legalità ambientale e fiscale nella filiera degli pneumatici, si sta lavorando per mettere a punto un sistema che garantisca alle imprese associate un servizio permanente ed efficace di raccolta degli pneumatici, superando le attuali criticità che hanno gravi ripercussioni sia di natura operativa che economica per le stesse aziende.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio categorie di Confartigianato Lucca (tel. 0583/47641)