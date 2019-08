Concorso fotografico Andrea Pierotti, aperte le iscrizioni alla nona edizione

PIETRASANTA – Un concorso per onorare la memoria e la passione per la fotografia del giovane presidente della Uildm Versilia, Andrea Pierotti. Sono aperte le iscrizioni al concorso fotografico, arrivato alla nona edizione, organizzato dall’Associazione Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e del Parco delle Apuane in collaborazione con Leaf Creations di Paolo Pucci e Michela Benedetti

Il tema di quest’anno è la “Natura: colori e forme del micro/macro mondo”, un omaggio al paesaggio in tutte le sue componenti, dalle montagne, gli sconfinati paesaggi, alle foglie, i fiori e le piante. L’iniziativa è aperta a tutti, professionisti e principianti, e la quota di partecipazione è di 10 euro. Le iscrizioni scadono lunedì 30 settembre.

Sono quaranta le immagini che saranno selezionate ed esposte nel contesto della mostra fotografica collettiva nell’atrio del Palazzo Comunale in programma da sabato 23 novembre a sabato 7 dicembre. Premiazioni in agenda sabato 7 dicembre alla presenza di tutti i concorrenti, delle autorità cittadine, dell’amministrazione e della Uildm.

L’iniziativa è interamente finanziata dalla famiglia Pierotti e le quote di iscrizione sono devolute a favore della Uildm per i servizi gratuiti che quotidianamente mettono a disposizione per soci disabili.

Il regolamento è pubblicato sul sito www.concorsoandreapierotti.it