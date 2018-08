Conclusa, sulle note di De Andrè, la Settimana del Commercio 2018

LUCCA – Dopo 14 serate ricche di spettacoli e di avventori, la Settimana del Commercio 2018 chiude stasera i battenti. Nell’edizione record per festeggiare i 35 anni della manifestazione arriva il regalo dell’amministrazione comunale con un concerto di chiusura di livello assoluto e molto interessante. Infatti, sul palco dell’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop, arrivano i Khorakhanè per la regia di David Riondino e le musiche di Fabrizio De Andrè. Sarà la sua Buona Novella ad essere protagonista dello show che, in caso di maltempo, il si svolgerà al teatro Alfieri. È l’atto di chiusura della Settimana del Commercio che ha visto un buon giro di affari per le attività commerciali ed oltre 40mila presenze in attesa dei prossimi eventi con primo appuntamento già nel primo week-end di settembre con la fiera del formaggio al sabato e la tombola con il luna park aperto nel pomeriggio alla domenica. La chiusura con De Andrè assicura un altro pienone in piazza Umberto, dalle 21,30, con tanti fan del cantautore genovese pronti ad assistere allo spettacolo. “La Buona novella” è, per complessità del tema trattato, per la pro-fondità delle parole usate e per la bellezza delle musiche composte, uno degli album più belli ed importanti della storia della musica italiana.

GARFAGNANA’S GOT TALENT. E’ Alessia Albergoni, 15 anni di Castelnuovo, su una sedia a rotelle per una disabilità, a trionfare nella 3° edizione di Garfagnana’s Got Talent conquistando la piazza con “Somebody to love” dei Jefferson Airplanes e aggiudicandosi i 500 euro di buoni acquisto offerti dall’associazione Compriamo a Castelnuovo. Alessia scrive il suo nome nell’albo d’oro dopo altre due giovani cantanti, Jocelyn Barsotti e Nadine Guerra. Seconde classificate The Tappers, dalla scuola Centro Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo, con il loro tip tap moderno per la coreografia di Veronica Giannotti e terzo posto parimerito per Tommaso Baldacci, da Gallicano, e la sua canzone Carabiniero e per Sara Santini, per metà tedesca e per metà garfagnina, e il suo amico a quattro zampe Michi che si sono esibiti in un numero di magia e dog dance. Fuori dal podio per un pelo Matteo Santini che ha stupito tutti per la sua voce in All of me di John Legend.

La serata è terminata sotto la pioggia con particolare sfortuna per gli Huga Huga, trio di ballerini provenienti da Castelnuovo, Valdottavo e Gallicano, e Giovanni Scognamiglio che ha cantato I migliori anni di Renato Zero. Ha strappato risate Mariolindo con le imitazioni di Mike Bongiorno e Lucio Dalla, applausi anche alle ceramiche di Ottavio Pardu e alle emozioni trasmesse da Elisa Rossi che ha avuto il difficile compito di esibirsi per prima con Come saprei di Giorgia. Ospiti della serata i Predarubia, la band garfagnina che un mese fa ha aperto il concerto di Steve Hackett al Pistoia Blues Festival. In formazione ridotta, Giuseppe Pocai e Luca Mori sono entrati poi nella giuria composta anche dal consigliere comunale Alessandro Pedreschi, dal maestro del coro Voci del Serchio Ugo Menconi, dall’insegnate di chitarra Laura Cosimini e dall’istrionico Sandro Lana. A causa di impegni di lavoro dell’ultima ora, Alessandro Bertolucci ha dovuto lasciare la conduzione della serata al giornalista locale Luca Dini.

MERCATINO SOTTO LE STELLE. Il sabato conclusivo di questa lunga Settimana del Commercio è stato aperto dai saluti di Fosco Bertoli, per Confcommercio, e del sindaco Andrea Tagliasacchi. Il vice presidente del Compriamo a Castelnuovo, Alessandro Tardelli, ha consegnato la targa per il banco più originale a Luisana ed Emanuel Lorenzoni del negozio di abbigliamento Il Colibrì che per realizzare il tema inverno hanno “scomodato” perfino Babbo Natale in ferie.