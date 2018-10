Concerto in onore del maestro Nicolini domenica in San Paolino a Viareggio

VIAREGGIO – Domenica 14 Ottobre, alle ore 21.00, nella Basilica di San Paolino in Viareggio, si terrà, per il secondo anno consecutivo, un concerto omaggio a un compositore viareggino: il M° Luigi Nicolini. Lo scorso anno furono eseguite sue composizioni sacre, dirette dal M° Manuel Del Ghingaro per Coro, Orchestra e Solisti. Questa occasione, invece, vedrà l’esecuzione di composizioni per Orchestra d’Archi con Violino e Viola solisti, con brani in prima assoluta. Anche quest’anno, la direzione del concerto sarà affidata al M° Manuel Del Ghingaro, in virtù della stima per il compositore e le sue opere. “Grazie alla profonda ammirazione per il M° Nicolini e la disponibilità da parte di don Franco, parroco di San Paolino, sono riuscito a creare, per questo secondo anno, un concerto di grande livello esecutivo con orchestra e interpreti di spessore, che sapranno sottolineare con cura le composizioni eseguite nella serata omaggio. Con grande soddisfazione e privilegio, torno a dirigere le musiche assieme al M° Alberto Bologni al violino, a Niccolò Corsaro alla viola e a tutti gli orchestrali presenti” – spiega Manuel Del Ghingaro. La serata sarà a ingresso libero.