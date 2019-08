Con “Sogno di una notte di mezza estate” si conclude la Versiliana dei Piccoli 2019

MARINA DI PIETRASANTA – Dopo due mesi interi di eventi, spettacoli, attività e tanto divertimento dedicato bambini e famiglie, costellati da successi e tutto esaurito, si conclude l’edizione 2019 della Versiliana dei Piccoli. La rassegna per i bambini promossa e organizzata da Fondazione Versiliana sotto l’egida del Comune di Pietrasanta e Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, proporrà martedì 27 agosto alle 18.30 “Sogno di una notte di mezza estate”, ultimo spettacolo del cartellone promosso con Fondazione Toscana Spettacolo con la Consulenza Artistica de Lo Studio Martini.

Protagonisti dello spettacolo, consigliato per i bimbi a partire dai 5 anni, saranno Silvia Priscilla Bruni e Margherita Fusi con le musiche dal vivo di Alberto Massi. Uno spettacolo magico, ironico, sorprendente, per grandi e piccini. Finalmente Peter Quince e Nick Bottom si stanno riposando dopo aver messo in scena la “Lamentevolissima commedia e la crudelissima morte di Piramo e Tisbe”, ma che succede? Un nuovo pubblico è appena arrivato! E loro si troveranno a raccontare di tutti gli amori, gli intrecci e gli incantesimi che sono infine culminati nella loro imperdibile pièce che coinvolgerà in prima persona i piccoli spettatori.

I biglietti al prezzo di 5 euro sono in vendita presso la biglietteria della Versiliana tel 0584 265757 (www.versilianafestival.it).

Presentando all’ingresso dello spazio bambini il biglietto dello spettacolo, si potrà accedere alle attività con un biglietto ridotto del costo di 1,00 €.

La Versiliana dei Piccoli, ospiterà anche come di consueto, (a partire dalle ore 17.00 fino alle 19:30) i laboratori creativi e artistici con tempere, pennarelli e matite per dar libero sfogo alla propria fantasia, oltre all’”angolo morbido” per i piccolissimi.

Per info WhatsApp: 3292391694