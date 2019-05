Con la fine di maggio arriva anche l’ultimo appuntamento con Amico Museo 2019

LUCCA – Venerdì 31 maggio ultimo appuntamento per Amico Museo 2019 presso il museo multimediale della Via Francigena (ex casa del boia), in via dei Bacchettoni 8 (LU).

Con ritrovo presso il museo alle ore 21.00, i partecipanti saranno accompagnati dall’archeologo Francesco Niccoli nel percorso itinerante Lucca e le mura, alla scoperta delle mura e dei baluardi della città.

I bambini che lo desiderano potranno fermarsi al museo per il laboratorio creativo “Alla difesa della città: la storia delle mura” con la dott.ssa Chiara Lussu, operatrice didattica e coordinatrice dei campi estivi al museo http://www. viafrancigenaentrypoint.eu/it/ eventi-news. I bambini realizzeranno un tratto di mura pop-up.

Prenotazione obbligatoria per mail a [email protected] viafrancigenaentrypoint.eu o telefonando allo 0583 496554 o 342 1466451

Costi: € 5,00 a persona per solo percorso – € 10,00 percorso+laboratorio per famiglie fino a 4 persone (€ 2,00 per ogni persona in più)