Comune Massarosa: delucidazioni servizi demografici

MASSAROSA – Carta d’identità cartacea solo per casi eccezionali e solo dopo la presentazione di adeguata documentazione. L’assessore ai servizi demografici del Comune di Massarosa, Elisabetta Puccinelli, ricorda alla cittadinanza che a Massarosa vengono rilasciate le carte d’identità elettroniche (CIE) come da indicazione del Ministero dell’Interno.

“La carta d’identità in formato cartaceo – spiega Puccinelli – potrà essere rilasciata solo in via eccezionale, nei casi di reale e documentata urgenza segnalata dai richiedenti per motivi di salute, viaggio, partecipazione a gare e concorsi pubblici”.

Si ricorda che per richiedere la carta d’identità il cittadino deve portare una fototessera recente (non sono accettate usb o altri supporti digitali), codice fiscale (o tessera sanitaria) e 22 euro in contanti. La carta d’identità verrrà poi spedita a casa direttamente dal Ministero dell’Interno entro 6 giorni lavorativi.