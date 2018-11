Comune e Sistema Ambiente: da giovedì in funzione la nuova isola ecologica di piazza San Romano

LUCCA – Entrerà in funzione giovedì prossimo in piazza San Romano la nuova isola ecologica a scomparsa, l’undicesima del centro storico che si aggiunge alle altre realizzate in questi anni dall’amministrazione comunale insieme con Sistema Ambiente in piazzale San Donato, piazza Santa Maria, via dei Bacchettoni, via Carrara, via del Crocifisso, porta San Jacopo, via di Piaggia angolo Via del Fosso, piazza San Gregorio, piazzetta della Posta, piazza della Zecca. In questo modo un’altra importante area del centro storico avrà a disposizione un punto sempre attivo per garantire la raccolta differenziata dei rifiuti.

<<L’isola ecologica di piazza San Romano è perfettamente inserita nel contesto architettonico del quartiere, l’impatto visivo è minimo, anzi la struttura contribuirà a mantenere più ordinata e pulita tutta questa zona del centro storico – ha affermato l’assessore Raspini – nella seconda settimana di dicembre partiranno in via della Stufa, accanto al muro del carcere, i saggi archeologici propedeutici alla realizzazione della dodicesima isola>>.

Le Ecoisole o isole ecologiche interrate, sono impianti costituiti da quattro torrini fuori terra e una vasca prefabbricata in calcestruzzo interrata al cui interno sono posti dei contenitori poggiati su una pedana idraulica che a comando solleva i cassonetti a filo strada. Il conferimento dei rifiuti all’interno dei cassonetti interrati avviene attraverso torrini che fuoriescono dal piano stradale e si aprono grazie alle tessere elettroniche per gli utenti abilitati. Nel caso di piazza San Romano è stata adottata una collocazione delle vasche contrapposte che rende l’impianto ancora più compatto.

Dopo i passaggi in Commissione consiliare ambiente e in Consiglio comunale procede il progetto per la rivoluzione della raccolta differenziata nel centro storico, in fase operativa prevista per la primavera 2019, con le nuove le 50 isole ecologiche fuori terra di piccole dimensioni che renderanno più capillare e sostenibile il sistema della raccolta differenziata anche negli spazi angusti del centro storico. La gara per l’acquisto dei contenitori partirà antro la fine dell’anno. Si tratta di contenitori metallici a forma di parallelepipedo di lunghezza fino a 1 metro e 43 centimetri, altezza fino a 1 metro e 38 centimetri e profondità fino a 1 metro. All’interno di questi contenitori saranno collocati i bidoni carrellati in plastica che verranno svuotati due volte al giorno dagli operatori di Sistema Ambiente. I rifiuti verranno introdotti da uno sportello superiore che può essere aperto, come per le isole ecologiche a scomparsa, solo con tessera e rfid personalizzato. Una volta che il sistema sarà a regime, calcolando le complessive 62 isole ecologiche, 12 interrate e 50 fuori terra, ogni isola ecologica servirà una media di circa 90 utenze domestiche (70 prime abitazioni).