Comune di Pietrasanta pronto a recuperare antico sentiero panoramico da centro storico a Capezzano Monte

PIETRASANTA – Sarà recuperato anche l’antico sentiero che collega il centro storico, da via Santa Maria, fino a Capezzano Monte. Oggi il sentiero è completamente impraticabile. Dopo il recupero e la riapertura della mulattiera panoramica di collegamento con via Capriglia avvenuto lo scorso anno (il sentiero sarà prossimo ad una manutenzione ordinaria), l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti è pronta per riattivare anche il tratto panoramico che storicamente metteva in connessione la frazione di Capezzano Monte con il borgo.

“Abbiamo dato mandato ai lavori pubblici – spiega Giovannetti – di attivarsi per pulire e rendere fruibile il sentiero. Renderlo disponibile nuovamente significa avvicinare la frazione al centro storico, recuperare la memoria, stimolare gli appassionati di trekking e percorsi a visitare il paese, tentare di costruire una prospettiva turistica ma anche riappropriarsi di un percorso che per i pietrasantini è stato la principale via di collegamento con Capezzano Monte per tantissimi anni”.