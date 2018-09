Comune di Lucca: le opposizioni unite, ‘Altre due assunzioni nello staff del sindaco, ma ai cittadini si dice che i soldi per fare i lavori non ci sono”

LUCCA – «Dopo essersi fatto il regalo di Natale lo scorso anno, assumendo un portavoce e un altro addetto alla comunicazione, stavolta Tambellini e la sua giunta di centrosinistra si sono fatti il regalo per Santa Croce: in questi giorni infatti l’amministrazione ha assunto altre due persone con incarichi di “immagine” che vanno così a ingrossare lo staff del primo cittadino».

A intervenire sulla questione sono i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

«Con questa operazione gli addetti ai rapporti con la stampa salgono addirittura a 4, se consideriamo che nella pianta organica del Comune c’è già una dipendente che svolge queste mansioni. Emerge dunque che per il secondo mandato a Palazzo Orsetti (quindi fino al 2022) la giunta Tambellini spenderà abbondantemente oltre 300mila euro per curare l’informazione: comunicati, scrittura di discorsi da tenere in pubblico, gestione del profilo Facebook e quant’altro – sostengono partiti e civiche -. A questo va aggiunto il fatto che è stata assunta a tempo determinato anche un’altra persona nella segreteria particolare del sindaco, per altri 60mila euro da qui alla fine del mandato. Senza volere entrare nel merito delle professionalità scelte, c’è da registrare come queste assunzioni siano in contrasto con quanto Tambellini e i suoi assessori vanno sostenendo spesso e volentieri nei confronti dei cittadini e delle nostre sollecitazioni rispetto ai problemi dei quartieri e delle frazioni, ovvero che non ci sono soldi. Per rimpolpare la schiera dei curatori di immagine – concludono partiti e civiche – le risorse invece si trovano eccome. Una situazione che si commenta da sola, un vero spreco di fronte alle tante manutenzioni incompiute da questa amministrazione».