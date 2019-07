Comune di Camaiore ed Ersu S.p.A. il 5 agosto cominceranno gli incontri sul territorio

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore, in vista del passaggio di consegne nella gestione della raccolta dei rifiuti da Sea Ambiente S.p.A. a ERSU S.p.A., che avverrà il 30 settembre prossimo, organizza incontri sul territorio destinati ai cittadini in cui il nuovo gestore illustrerà le nuove modalità di raccolta, nel periodo compreso tra il 5 agosto e il 10 settembre, tutti alle ore 21.

Il cambiamento rivoluzionerà la raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale, vista l’estensione totale del Porta a Porta nelle zone non ancora raggiunte dal servizio, con le conseguenti rimozioni di tutti i cassonetti, delle isole di prossimità e delle campane del vetro.

Gli incontri con i cittadini cominceranno lunedì 5 agosto presso la Scuola di Santa Lucia con l’appuntamento dedicato ai residenti di Santa Lucia, Monteggiori e La Culla.

Martedì 6 l’incontro dedicato agli utenti di Capezzano Pianore si terrà presso il Teatro San Michele, incontro che verrà replicato venerdì 9.

Gli abitanti della zona Le Bocchette e La Vallina potranno presenziare all’appuntamento di giovedì 8 agosto presso l’Auditorium del Centro Direzionale Le Bocchette.

Gli incontri si fermeranno nella settimana di Ferragosto per poi riprendere lunedì 19 agosto presso la Sala B. Bianchi a Camaiore, con il momento informativo dedicato ai residenti della zona Carignoni-Borgovecchio-Fondi-Antichi. Gli appuntamenti continueranno coinvolgendo le restanti frazioni secondo un calendario già stabilito e che verrà comunicato nel dettaglio alla ripresa degli incontri.

Parallelamente, ERSU S.p.A. inizierà la consegna dei nuovi mastelli domestici per la raccolta dei rifiuti con l’allestimento di quattro Infopoint a Camaiore, Capezzano Pianore, Lido di Camaiore e Orbicciano, nei quali i cittadini si dovranno presentare muniti di tessera sanitaria/codice dell’intestatario TARI dell’abitazione.

L’Infopoint di Camaiore sarà allestito nella Palestra della Scuola Media Pistelli, in Via Andreuccetti 13 mentre l’Infopoint di Capezzano Pianore sarà ubicato nella Palestra della Scuola Media Rosso di S. Secondo, in Via Giacosa 11. I cittadini potranno recarsi a questi due Infopoint dal 5 al 24 agosto nei seguenti orari: il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle 8.00 alle 13.00, mentre il martedì, il giovedì, il venerdì dalle 15.00 alle 20.00 a Camaiore e dalle 14.00 alle 19.00 a Capezzano Pianore.

Successivamente sarà allestito l’Infopoint di Lido di Camaiore, presso la Misericordia di Lido in via del Secco ang. via Aurelia, dal 19 agosto al 30 settembre, dal lunedì al sabato con orario 8.00-13.00 e 16.00-19.00.

Le frazioni collinari avranno un Infopoint dedicato presso il Centro Civico di Orbicciano, aperto sempre dal 19 agosto al 30 settembre dal lunedì al sabato, con orario 15.00– 19:00.

ERSU e Comune di Camaiore effettueranno nel mese di settembre gli incontri con le categorie economiche di tutto il territorio, così da poter informare riguardo le novità del servizio in vista della partenza del 30 settembre.