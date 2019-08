Comune di Camaiore e AUSL Toscana Nord Ovest firmano il protocollo d’intesa per il progetto “Argento Vivo”

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore e l’AUSL Toscana Nord Ovest hanno firmato qualche giorno fa il protocollo di intesa per la realizzazione del progetto “Argento vivo” che riconosce il gruppo di cammino attivo sul territorio dal 2014.

Il progetto fa parte del piano della Regione Toscana per la prevenzione e il benessere vista l’importanza della promozione di stili di vita attivi e del coinvolgimento del tessuto sociale ed associativo per la diffusione dei comportamenti positivi della popolazione anziana.

Il gruppo di cammino di Camaiore è attivo tutte le domeniche mattina da settembre a maggio, ritrovandosi per le partenze alle ore 9 presso il parcheggio di fronte al Palasport comunale in via Stadio e coinvolge, oltre ai volontari che guideranno il gruppo, la AUSL Toscana Nord Ovest con il supporto di esperti e medici di famiglia.

“Questo accordo istituzionalizza il gruppo di cammino già attivo nel Comune di Camaiore – le parole del Sindaco Del Dotto -. L’attività è molto positiva per quella fascia di popolazione cui la sedentarietà può provocare problemi di salute. Il benessere dei nostri concittadini, specie quelli più avanti con l’età, passa anche da iniziative come queste. Ringrazio i volontari che mettono il loro tempo a disposizione per la comunità”.