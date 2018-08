Compie 50 anni ma non li dimostra la Festa del Vino di Montecarlo

MONTECARLO – Torna la Festa del Vino di Montecarlo, che quest’anno festeggia il traguardo dei cinquant’anni, e si rinnova per il nono anno consecutivo l’appuntamento con il “Salotto del Vino e del Verde​”, evento collaterale della festa divenuto il vero fiore all’occhiello della manifestazione.

Per 7 sere dal 2 al 9 settembre (ad eccezione di sabato 8), nella splendida cornice del giardino del Palazzo “Pellegrini-Carmignani” verranno presentate le eccellenze culinarie lucchese, preparate dai migliori chef della zona, in abbinamento ai vini Montecarlo D.O.C. prodotti da 14 aziende vinicole del territorio.

L’evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione con ilComune di Montecarlo, l’AIS – Delegazione di Lucca, la FISAR – Delegazione di Montecarlo, il Consorzio dei Vini DOC di Montecarlo, la Pro Loco Montecarlo, l’Associazione Internazionale Produttori del Verde “Moreno Vannucci” e con il contributo Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Tutte le serate si svolgono presso il giardino interno della ex Fondazione Pellegrini Carmignani in via Roma a Montecarlo. Le degustazioni saranno a cura dei sommelier AIS e FISAR. Ogni appuntamento è presentato dal giornalista Fabrizio

Diolaiuti, l’intrattenimento musicale sarà a cura della Filarmonica G. Puccini di Montecarlo.

Per partecipare è necessario prenotare chiamando l’Ufficio Turistico del Comune di Montecarlo: 0583 228881 (tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00) oppure al 338108770. L’ingresso è a pagamento