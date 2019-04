Commissione mensa al Forte: al via un incontro di formazione/informazione con comitato qualità

FORTE DEI MARMI – Si è svolto stamani, presso la Sala Giunta del Comune di Forte dei Marmi, l’incontro di formazione/informazione dei membri del Comitato Qualità previsto dal nuovo Regolamento della Commissione Mensa. A poche settimane dall’elezione, infatti, i genitori che sono stati nominati in qualità di rappresentanti del Comitato si sono riuniti per la prima volta e hanno avuto modo di conoscere in modo più approfondito il funzionamento e le norme che regolano il servizio di refezione scolastica.

I temi trattati nel corso dell’incontro, illustrati da Silvia Quilici, responsabile tecnico e Claudia Simi, biologo nutrizionista, si sono incentrati, in particolare, sui principi base dell’igiene alimentare, sui criteri adottati nella scelta dei menù e sulle finalità educative della mensa scolastica allo scopo di fornire quelle conoscenze di base che sono fondamentali per dare una valutazione oggettiva e consapevole del servizio. I membri del Comitato Qualità, infatti, avranno la funzione di monitorare la qualità della refezione e la conformità dei pasti al Piano Nutrizionale validato dalla ASL e, per questo motivo, l’incontro formativo di stamani riveste un’importanza prioritaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.