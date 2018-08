Comitato residenti a difesa della città: ‘Turisti a Lucca incivili: serve il governo del turismo’

LUCCA – Il grande afflusso di stranieri rende giustizia ai tesori d’arte racchiusi nella nostra città, classificandola come meta tra le più ambite e più richieste della Toscana.

Tuttavia sono sotto gli occhi di tutti ormai le condizioni di degrado, in cui versa attualmente il centro storico.

Le Mura, uniche al mondo, hanno funzionato nei secoli come difesa, se non dalle guerre, certamente dall’usura del tempo. Ed è proprio questo, l’usura del tempo, che le istituzioni e i cittadini devono combattere, se vogliono garantire un futuro a Lucca come città d’arte.

Nelle piazze, davanti alle chiese, nei vicoli, lungo la passeggiata dell'”arborato cerchio”si vedono frotte di turisti stranieri, ma anche di italiani, liberi di comportarsi in maniera incivile: bivaccare sul sagrato di antiche cattedrali, contaminare l’acqua delle fontane, lasciare ovunque avanzi di cibo e di bevande. I contenitori di immondizia sono perennemente stracolmi, le strade sono piene di sacchetti maleodoranti, che giacciono per giorni sotto il sole, senza che nessuno provveda ad incrementarne la raccolta.

Che dire dunque? I flussi turistici rendono viva la città e portano denaro nelle casse dei commercianti (soprattutto di determinati settori), ma bisogna saperli governare, perché non diventino piuttosto assalti vandalici. E d’altra parte qualunque avventore che capita in una città sporca e ingombra di spazzatura, non è certo sollecitato a rispettarne i monumenti, a meno che non intervenga da parte delle istituzioni un controllo più serrato e una cura maggiore per gli stessi.

Purtroppo tale attenzione è mancata in passato e manca tuttora.

Comitato residenti a difesa della città