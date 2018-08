Comitato Residenti a difesa della città: ‘Di notte la città è una discoteca a cielo aperto, piena di ubriachi’

LUCCA – Metti una sera d’estate, in giro per la città, dopo le le 22, nei luoghi della movida e ti troverai travolta in una calca assordante di corpi e di rumore. L’impressione è quella di essere capitati in una sorta di discoteca a cielo aperto, che si allarga a macchia d’ olio, fino ad inglobare l’intero centro, dove la “musica” e l’alcool stordiscono con effetto sballo. È inutile chiedere permesso, per passare: vieni urtata e pestata, senza ricevere scuse. Tutto questo succede davanti alle nostre chiese più belle e più famose, S. Michele, S. Martino, S. Paolino, S. Frediano. La mattina dopo puoi verificare con i tuoi occhi quel che resta della movida: macchie di unto e di grasso, cocci di bottiglie ovunque, deiezieni vecchie e nuove lasciano tracce indelebili sul selciato.

Non c’è dubbio che la movida sia la festa dei giovani che esprimono così il loro entusiasmo e la loro gioia di vivere: tuttavia bisogna cercare di limitarne i danni. Come conciliare dunque certe esuberanze tipiche dell’adolescenza con il senso della misura e dell’equilibrio (fragile per altro!) di cui la nostra città è tuttora il simbolo?

Come riuscire a conservare “il garbo lucchese”, perfetta sintesi del rispetto della persona, della cultura e dell’arte, in un’area circoscritta, densa di monumenti, piena zeppa come uno stadio e anche di più?

A nostro parere. una amministrazione lungimirante e attenta ai bisogni della città dovrebbe porsi domande di questo tipo e tentare di dare delle risposte o proporre delle soluzioni.

E ormai ampiamente assodato che sia la famiglia che la scuola sono spesso insufficienti o inadeguate a portare a termine la formazione educativa dei giovani e proprio per questo le istituzioni sono chiamate ad intervenire, soprattutto sulle fasce più deboli.

D’altra parte in una città come Lucca ci sarebbe ampia possibilità di offrire stimoli culturali alternativi alla solenne ubriacatura del week end, occasioni tali da far crescere, poco a poco, l’educazione e il gusto per l’arte, anche nelle nuove generazioni, A questo, secondo noi deve mirare l’assesorato alla cultura con un progetto forte e ben strutturato.

Comitato Residenti a difesa della città