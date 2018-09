Comitati Sanità Lucca in memoria di Raffaello Papeschi: ‘Il Comune distrugge il diritto alla salute’

LUCCA – Triste spettacolo quello di martedì sera in Consiglio Comunale!

Quella che dovrebbe essere un amministrazione per tutti i cittadini, a salvaguardia dei suoi diritti non perde ancora una volta l’occasione per distruggere un principio fondamentale come il diritto alla Salute.

e così la ratifica alla delibera per Il trasferimento “provvisorio”della scuola

Paladini – Civitali a Campo di Marte – oltretutto collocando i ragazzi in container come se la città non offrisse altri spazi- si è rivelata un cavallo di Troia, e dietro i bei discorsi e le reprimende dei cattivi che non capiscono nulla si è consumata l’ennesima farsa.

Che poi come si fa ad essere cattivi solo perchè reclamiamo i nostri diritti!!!??? Oppure solo perchè siamo allibiti per come si stanno organizzando le lezioni nella Palazzina 7 di Campo di Marte!

7, come il famigerato articolo della legge n.8 del 2012 infilato senza capire perche in una delibera che doveva solo ratificare la variazione provvisoria di una destinazione urbanistica.

Che cosa sta succedendo?

Durante la Tavola Rotonda organizzata dai Comitati per la Salute all’inizio di luglio insieme al quotidiano la Nazione, alla presenza di numerosi cittadini, il Presidente della Provincia Luca Menesini e il Sindaco Tambellini ci avevano rassicurato che questa decisione era dettata solo dall’emergenza di far partire la scuola nei tempi previsti, cosa che invece non solo non è successa – perchè le lezioni sono a doppio turno e lo studio va farsi benedire – ma sospettiamo fortemente che la forzatura avvenuta nel consiglio comunale di martedì sera sia stata architettata ad hoc per smantellare la destinazione socio-sanitaria di Campo di Marte.

Ci chiediamo e chiediamo a tutti i cittadini che ci leggono, se sono consapevoli o meno della gravità della situazione e della battaglia che in questo momento stiamo cercando con fatica di portare aventi.

CI STANNO VENDENDO SOTTO IL NASO UNA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA IMPORTANTISSIMA!

Dopo lo smantellamento del P.O di Campo di Marte fortemente ridimensionato sia come posti letto, che come potenziamento dei reparti, in quello che è l’attuale ospedale San Luca, ci tolgono anche l’ultima speranza.

Signori se non ci svegliamo tutti sarà un caos!!!!

Non per seminare panico, ma lo sapete che cosa recitava il Fatto Economia di qualche giorno fa a proposito del nostro gestore nonchè operatore del project financing a cui è affidato guarda caso anche il nostro ospedale??? :” Quell’insana passione per i debiti: Astaldi adesso rischia il crac”. Complimenti!

Non vogliamo essere troppo tecnici, non ci appartengono troppo le specifiche, quelle le lasciamo a chi ci amministra, noi vorremmo pensare alla nostra vita, dignitosa e tutelata!

Nella nostra tavola rotonda le istituzioni rappresentate dai vertici ASL e dal sindaco di Lucca nonchè Presidente della Conferenza dei Sindaci, affiancato dal Presidente della Provincia ci assicurarono fortemente che Campo di Marte sarebbe rimasto SOCIO-SANITARIO, adesso vi trincerate dietro a leggi e accordi ma soprattutto sventolate un Piano Strutturale mostruoso da voi approvato, che non garantisce l’uso alla tutela della nostra salute, ma anzi apre a quote di insediamento commerciale e alla riapertura di strade che farebbero perdere la famosa zona acustica 2.

Non ci sentiamo per niente protetti da questo documento-beffa, in piu fate una delibera coinvolgendo il Consiglio Comunale che DEVE essere SOVRANO facendogli approvare un atto deciso da VOI e non discusso da tutte le forze presenti in Aula. Non solo, del terribile art 7, terribile perchè è stato usato in maniera inopportuna, mancano attori presenti nel 2005.

Noi continuiamo e continueremo a denunciare pubblicamente con forza la necessità di conservare TUTTA l’area del Campo di Marte a destinazione SOCIO-SANITARIA perchè è un nostro SACROSANTO DIRITTO COSTITUZIONALE . I cittadini pretendono i posti letto che stanno pagando, un ospedale efficiente e amministratori che siano responsabili di tali diritti. Questo comittato di CITTADINI non si stancherà mai di pretendere tutto questo.

Comitati Sanità Lucca in memoria di Raffaello Papeschi