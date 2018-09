Comics: al via gli interventi di adeguamento dell’area all’ex Campo Balilla 

LUCCA – E’ partito come da calendario degli interventi l’adeguamento del terreno dell’area dell’ex Campo Balilla in vista dell’allestimento del padiglione Carducci, che ospiterà uno dei maggiori poli di attrazione del festival Lucca Comics & Games. Lucca Crea srl, la società che organizza il festival, partecipata al cento per cento dal Comune di Lucca attraverso la sua holding, ha dato il via ai lavori, partendo da quanto già realizzato dal Summer Festival per il concerto di Roger Waters.

In estate infatti il Comune aveva realizzato un accordo, per il secondo anno consecutivo, per riutilizzare parte del terreno già preparato, a seguito di un’attenta analisi delle tempistiche e in un’ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione.

Seguendo una prassi ormai testata e migliorata nel tempo, a tutela sia del terreno che del piano erboso vengono prese precisi accorgimenti, stendendo un apposito telo, per poi ricoprirlo di materiale riciclato. La protezione adesso sarà adattata e completata, secondo le necessità, per renderla idonea ad ospitare le strutture del “padiglione Carducci” da sempre una delle location principali e di più grande attrattiva del Festival Lucca Comics & Games.

A novembre, una volta terminate le fasi di smontaggio, dopo aver rimosso il piano conglomerato e il telo di protezione, seguira una fase di preparazione del terreno per la semina di una speciale miscela di semi, appositamente selezionati dall’Opera delle Mura per facilitare la ricrescita del manto erboso.