“Come una volta al bar”, la mostra di Pier Luigi Puccini a Lucca

LUCCA – Domani, venerdì 9 agosto 2019, presso il ristorante Il Mecenate, a Lucca, si inaugura “Come una volta al bar”, esposizione personale del pittore Pier Luigi Puccini, curata dalla galleria BessArte di Lucca.

In esposizione una serie di recenti dipinti a olio e tecnica mista: opere caratterizzate da una satira tagliente e spigolosa, malinconica ed accigliata. Stanze di vita quotidiana, in cui la sapiente regia del pittore fa muovere personaggi inquieti e festosi, in un paradosso di colori decisi, ombre enigmatiche, pennellate forti, quasi

brutali.

Pier Luigi Puccini, nato a Lucca nel 1948, è pittore, illustratore, scenografo teatrale. Artista poliedrico, inquieto ed alla continua ricerca delle contaminazioni, Pier Luigi Puccini si esprime con un linguaggio personalissimo, tra l’espressionista ed il metafisico, da un lato ironico e tagliente, dall’altro tenero ed indulgente verso l’umano errare.

La pittura di Puccini è aspra e ruvida, contrastata e struggente. I colori audaci e favolistici si scontrano tra loro, in un’animosa lotta di accostamenti cromatici; i lineamenti forti, quasi in rilievo, dei personaggi, animati da gioie e sofferenze reali, tangibili, talvolta offensive; le prospettive inquiete e distoniche sembrano volersi stagliare verso un trascendente che non può, o non vuole, palesarsi.

Pier Luigi Puccini espone regolarmente dal 1975. Ha tenuto esposizioni personali, tra le altre, a Lucca, Firenze, Berlino, Venezia, Pietrasanta, Thiene, Livorno.