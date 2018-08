Come sta il nostro mare? Quali meraviglie nasconde?

VIAREGGIO – La Fondazione Mare Oltre onlus, in collaborazione con il Comune di Viareggio, organizza un incontro sul mare della Toscana, il Santuario Pelagos e le specie di cetacei e tartarughe marine che lo popolano.

L’appuntamento è per venerdì 31 agosto alle 18 al Museo della Marineria A. Gianni.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno la Capitaneria di Porto, i biologi marini dell’Università di Pisa e del centro CE.TU.S. sui cetacei di Viareggio. Alle 21 ci sarà invece la proiezione di alcuni filmati sul mare e sui cetacei. Al termine della serata, tra i presenti, saranno estratti a sorte 10 nominativi per la partecipazione gratuita ad una giornata di avvistamento delfini nel mare di fronte alle spiagge di Viareggio.

Per partecipazione e informazioni: solesenzafrontiere@nulllibero.it – 340 0899550

Mare Oltre onlus di Viareggio è una fondazione di scopo che sta portando a termine l’allestimento del catamarano senza barriere architettoniche Elianto, che coniuga nella sua attività l’impegno sociale, l’accessibilità e la tutela e salvaguardia dell’ambiente marino.

La Fondazione, presentando il progetto Fa.Re.Mare (Facciamo Rete per il Mare) in collaborazione con il Comune di Viareggio, è risultata seconda in graduatoria per il Bando Go Green 2018 Biodiversità Marina promosso dalla Regione Toscana.